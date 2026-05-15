الصين تدعو لفتح هرمز وتحذر من التصعيد

شفق نيوز- بكين

دعت الصين، يوم الجمعة، إلى التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، مؤكدة أن إيجاد حل سريع للأزمة سيعود بالنفع على الولايات المتحدة وإيران ودول المنطقة.

وقالت الخارجية الصينية، في تصريحات صحفية إن إعادة فتح خطوط الملاحة البحرية يجب أن تتم سريعاً استجابة لنداءات المجتمع الدولي، مبينة أن استمرار الصراع بين طهران وواشنطن لا جدوى منه ويتطلب حلاً عاجلاً.

وأضافت أن "استخدام القوة في التعامل مع الملف النووي الإيراني يمثل طريقاً مسدوداً"، داعية إلى "التوصل لتسوية سياسية بشأنه عبر المفاوضات".

وأشارت إلى أنها ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتقديم دعم أكبر للمباحثات بين واشنطن وطهران.

وفي وقت سابق من اليوم، وجّه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران، قائلاً إن صبره بدأ ينفد معها، حاثاً النظام في طهران على إبرام اتفاق سلام شامل مع أميركا في المنطقة.