الصين تدعو إسرائيل للامتناع عن ⁠أي "أعمال متهورة" في غزة

شفق نيوز- بكين

دعا المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، يوم الجمعة، إسرائيل إلى الكف عن انتهاك وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والامتناع عن أي أعمال متهورة في القطاع.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن فو كونغ قوله خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع الإنساني في غزة، إن "الصين تتابع ‌بقلق ⁠بالغ توسع السيطرة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة".

وأضافت الوكالة، أن "الصين دعت ⁠جميع الأطراف المعنية، ولا سيما إسرائيل، إلى الالتزام الكامل ⁠باتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن ⁠أي أعمال متهورة تنتهك الاتفاق".

ويوم أمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا بنيران إسرائيلية في القطاع تجاوز 1000 شخص، منذ إعلان وقف إطلاق النار في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.