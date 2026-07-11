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    • الصحة الإيرانية تكشف حصيلة قتلى ومصابي الهجمات الأميركية الأخيرة

    الصحة الإيرانية تكشف حصيلة قتلى ومصابي الهجمات الأميركية الأخيرة
    2026-07-11T08:48:45+00:00

    شفق نيوز- طهران 

    أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم السبت، عن مقتل وإصابة 132 إيرانيا، في الهجمات الأميركية الأخيرة على البلاد. 

    وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن 17 إيرانيا بينهم امرأة قتلوا، وأصيب 115 آخرين، في الهجمات الأميركية يومي 8 و9 تموز/يوليو الحالي. 

    وشنت القوات الأميركية ضربات جوية على مواقع في إيران منذ يوم الأربعاء الماضي، معلنة انتهاء هدنة وقف إطلاق النار، في حين شنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات على بنى تحتية عسكرية أميركية في دول الخليج والأردن.

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