الصحة اللبنانية: مقتل 16 شخصاً خلال 24 ساعة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان (أ ف ب)

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء السبت، مقتل 16 شخصاً خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ما يرفع حصيلة التصعيد الإسرائيلي على البلاد إلى 3 آلاف و371 قتيلاً، و10 آلاف و129 جريحاً، منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، والممدد حتى مطلع تموز/ يوليو المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه الجيش الإسرائيلي إنذاراً بالإخلاء الفوري لسكان قرى وبلدات جديدة وأنصار والزرارية ومزرعة كوثرية والرز ومشغرة في جنوب لبنان.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بشمال إسرائيل، مشيراً إلى رصد عدة قذائف أُطلقت من لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته اعترضت بعض هذه القذائف، بينما سقطت أخرى في أرض فضاء.