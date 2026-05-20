الصحة العالمية: 139 وفاة و600 حالة اشتباه بـ"إيبولا"

شفق نيوز- بِرن

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الأربعاء، وفاة 139 شخصاً يُعتقد أنها ناجمة عن فيروس "إيبولا"، وتسجيل 600 حالة يُشتبه بإصابتها بالفيروس، متوقعاً ارتفاع هذه الأعداد؛ نظراً للمدة التي انتشر فيها الفيروس قبل اكتشاف تفشيه في الكونغو وأوغندا.

وذكر جيبريسوس، أن لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة عقدت اجتماعاً، أمس الثلاثاء، في جنيف، وأكدت أن تفشي السلالة بونديبوجيو النادرة من الفيروس يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، لكنه لا يمثل حالة طوارئ وبائية.

وأضاف: "تقدّر منظمة الصحة العالمية أن خطر الوباء مرتفع على الصعيدين المحلي والإقليمي، ومنخفض على المستوى العالمي".

وأعلن جيبريسوس حالة الطوارئ مطلع الأسبوع الجاري، وهي أول مرة يقدم فيها المدير العام للمنظمة على اتخاذ هذه الخطوة دون استشارة الخبراء، بسبب ما قال إنها خطورة الوضع.

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، تشيكوي إيكويزو: "تكمن أولويتنا القصوى في تحديد جميع سلاسل انتقال العدوى الحالية؛ ما يمكننا من تحديد حجم التفشي بدقة، وبالتالي تقديم الرعاية اللازمة".

وأثار هذا التفشي قلق خبراء، نظراً لإمكانية انتشاره على مدى أسابيع دون رصد في منطقة مكتظة بالسكان تُعاني من ويلات عنف مسلح واسع النطاق.

وكان تفشي سلالة زائير من فيروس إيبولا في المنطقة نفسها، خلال الفترة بين عامي 2018 و2020، ثاني أشد تفشيات الفيروس إزهاقاً للأرواح على الإطلاق، إذ راح ضحيته نحو 2300 شخص.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن سلالة بونديبوجيو تنتشر عن طريق المخالطة المباشرة مع سوائل الجسم من أشخاص، أو حيوانات مصابة بالفيروس، وإن متوسط معدل الوفيات المرتبط بالفيروس يبلغ نحو 40%.

وذكرت المنظمة أنه جرى تأكيد 51 حالة إصابة في مقاطعتي إيتوري ونورث كيفو بشمال جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أبلغت أوغندا المنظمة عن حالتي إصابة مؤكدتين في العاصمة كمبالا.