الصحة العالمية: خطر تفشي "إيبولا" انخفض عالمياً

أكدت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، أن خطر تفشي فيروس "إيبولا" على المستوى العالمي قد انخفض، وذلك بعد تحذيرات سابقة أطلقتها إثر تسجيل حالات تفشٍ في بلدين.

وأضافت المنظمة في بيان، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا ارتفع إلى 139 حالة وفاة، في حين تواصل متابعة التطورات الوبائية في المناطق المتأثرة.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قد أعرب يوم أمس الثلاثاء عن قلقه من حجم وسرعة تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت يوم الأحد الماضي حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي، عقب تفشي الفيروس في كل من الكونغو وأوغندا.