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    • الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس "هانتا"

    الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس "هانتا" السفينة التي شهدت تفشياً لفيروس هانتا (رويترز)
    2026-07-02T14:43:01+00:00

    شفق نيوز- بِرن

    أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، ‌انتهاء تفشي فيروس "هانتا"، الذي ارتبط بسفينة سياحية، بعد أن أكمل آخر ⁠مخالط تم تحديده لشخص مصاب فترة الحجر الصحي، وجاءت نتيجة اختباره سلبية.

    وانطوى التفشي، الذي أصاب 13 شخصاً وأودى بحياة ثلاثة منهم، ‌على سلالة ⁠الأنديز، وهي سلالة نادرة من فيروس "هانتا" تنتشر عادة في ⁠الأرجنتين وتشيلي.

    وكانت السفينة السياحية "إم في هونديوس" التي تفشى ⁠فيها الفيروس قد أبحرت من ⁠الأرجنتين في أول نيسان/ أبريل.

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