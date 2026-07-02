الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس "هانتا"
السفينة التي شهدت تفشياً لفيروس هانتا (رويترز)
2026-07-02T14:43:01+00:00
شفق نيوز- بِرن
أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، انتهاء تفشي فيروس "هانتا"، الذي ارتبط بسفينة سياحية، بعد أن أكمل آخر مخالط تم تحديده لشخص مصاب فترة الحجر الصحي، وجاءت نتيجة اختباره سلبية.
وانطوى التفشي، الذي أصاب 13 شخصاً وأودى بحياة ثلاثة منهم، على سلالة الأنديز، وهي سلالة نادرة من فيروس "هانتا" تنتشر عادة في الأرجنتين وتشيلي.
وكانت السفينة السياحية "إم في هونديوس" التي تفشى فيها الفيروس قد أبحرت من الأرجنتين في أول نيسان/ أبريل.