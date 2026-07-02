الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس "هانتا"

شفق نيوز- بِرن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، ‌انتهاء تفشي فيروس "هانتا"، الذي ارتبط بسفينة سياحية، بعد أن أكمل آخر ⁠مخالط تم تحديده لشخص مصاب فترة الحجر الصحي، وجاءت نتيجة اختباره سلبية.

وانطوى التفشي، الذي أصاب 13 شخصاً وأودى بحياة ثلاثة منهم، ‌على سلالة ⁠الأنديز، وهي سلالة نادرة من فيروس "هانتا" تنتشر عادة في ⁠الأرجنتين وتشيلي.

وكانت السفينة السياحية "إم في هونديوس" التي تفشى ⁠فيها الفيروس قد أبحرت من ⁠الأرجنتين في أول نيسان/ أبريل.