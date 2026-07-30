الشيوخ الأميركي يرفض تقييد العمليات العسكرية ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

صوت مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الخميس، ضد مشروع قرار يقضي بوقف العمليات العسكرية ضد إيران.

وأحبط أعضاء المجلس مشروع القرار الذي يشترط الحصول على تصريح من الكونغرس، للمضي في تلك الحرب.

وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإنهاء الحرب مع إيران ووقف العمليات العسكرية ضدها.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، قد أيد في 24 حزيران/ يونيو الماضي، مشروع قانون يهدف إلى وقف الأعمال العسكرية الأميركية التي تستهدف إيران.

وفي 25 آذار/ مارس الماضي، رفض مجلس الشيوخ الأميركي مسعى يقوده الديمقراطيون للحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترمب بشأن الحرب على إيران.

يذكر أن الديمقراطيين قدموا مؤخراً عدة مشاريع قرارات تتعلق بصلاحيات الحرب، بهدف منع ترمب من مواصلة الهجوم العسكري على إيران من دون موافقة الكونغرس.

ويسعى الديمقراطيون إلى ربط الحرب على إيران، التي لا تحظى بشعبية، بالقدرة على تحمل التكاليف، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي التي ستجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الجمهوريين، الذين ينتمي إليهم ترمب، سيخوضون معركة صعبة في الانتخابات للحفاظ على أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.

يأتي ذلك في وقت شن فيه الجيش الأميركي جولة أخرى من الغارات الجوية على إيران بعد منتصف ليل الأربعاء وحتى فجر الخميس، مما دفع طهران إلى استهداف قواعد أميركية في دول مجاورة لها، وذلك بعد ​مرور ثلاثة أسابيع على الانهيار الفعلي للهدنة المؤقتة التي كان من المفترض أن تنهي الحرب.