الشرع ينفي دخول سوريا إلى لبنان

شفق نيوز- دمشق

نفى الرئيس السوري، أحمد الشرع، يوم السبت، ما يشاع عن دخول سوريا إلى لبنان، لافتاً إلى أن ترسيم الحدود بين البلدين مستبعد في الوقت الراهن بسبب أزمة النزوح التي يشهدها لبنان.

وأوضح الشرع في حديثه لوفد من وجهاء وأعيان ريف دمشق أن "ما يُشاع حول دخول سوريا إلى لبنان عارٍ عن الصحة".

وفي ما يتعلق بترسيم الحدود، أضاف الرئيس السوري: "ليس أولوية في الوقت الراهن، ولا سيما في ظل ما يشهده لبنان من أزمات ونزوح داخلي يُقّدر بنحو مليون ونصف المليون شخص".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال في وقت سابق إن سوريا قد تلعب دورا في تسهيل تنفيذ ضربات "أكثر دقة" ضد حزب الله في لبنان، في إشارة إلى احتمال تعاون أمني مع القيادة السورية الجديدة.

وأضاف ترمب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أن الرئيس السوري أحمد الشرع "قد يكون مستعدا للمساعدة في الجهود الأمنية الإقليمية".

ووصف ترمب الرئيس السوري بأنه "قائد جيد جدا"، قائلا إنه تمكن خلال فترة قصيرة من اتخاذ خطوات لإعادة الاستقرار إلى سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر عام 2024.

وفي معرض حديثه عن لبنان، قال ترامب إن سوريا قد تسهم في تسهيل تنفيذ ضربات "أكثر دقة" ضد حزب الله، مضيفا: "أريد حياة أفضل للناس في لبنان".