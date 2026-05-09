الشرع يسمي وزراء ومحافظين جدد وأميناً عاماً للرئاسة

الشرع يوقع اتفاقاً في 18 كانون الثاني 2026 (أ ف ب)

شفق نيوز- دمشق

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، يوم السبت، سبعة مراسيم رئاسية بتعيين وزيرين وأربعة محافظين وأمين عام لرئاسة الجمهورية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد أصدر الشرع مرسومين بتعيين باسل حافظ السويدان وزيراً للزراعة، وخالد فواز زعرور وزيراً للإعلام.

كما أصدر الشرع مراسيم بتعيين غسان إلياس محافظاً لمحافظة القنيطرة، ومرهف خالد النعسان محافظاً لحمص، وأحمد علي مصطفى محافظاً للاذقية، وزياد فواز العايش محافظاً لدير الزور، بالإضافة إلى تعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية.