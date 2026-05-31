الشرع لترمب: الحوار الطريق الوحيد لتفادي تصعيد جديد في المنطقة

شفق نيوز- دمشق

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الأحد، أن الحوار هو الطريق الوحيد لتفادي تصعيد جديد في المنطقة.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الشرع أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترمب، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم استقرار سوريا ويسهم في دفع مسار التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الشرع، بحسب البيان، إلى أن أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا في مرحلة إعادة البناء والتعافي.

ولفت الى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وشدد الشرع، على أن تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة المناسبة لعودة المشاريع الاقتصادية والتنموية إلى مختلف القطاعات الحيوية من شأنه دعم عملية التعافي الاقتصادي.

وتطرق الاتصال أيضاً إلى الأوضاع الأمنية في المنطقة والتحديات الناجمة عن التوترات الإقليمية، حيث أكد الشرع أهمية تغليب المسار الدبلوماسي والحوار بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.

من جانبه، أعرب ترمب عن اهتمامه بمتابعة التطورات في سوريا والمنطقة، مؤكداً أهمية الحفاظ على الاستقرار ودعم مسار التعافي وإعادة البناء في سوريا.

وفي ختام الاتصال، شدد الجانبان على أهمية مواصلة التواصل والتنسيق ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.