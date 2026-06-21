الشرع: لا ننوي التصعيد مع لبنان ومستعدون للحوار مع حزب الله بشروط

شفق نيوز- دمشق

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، أن بلاده لا تنوي الانخراط في أي تصعيد مع لبنان، وأن هدفها هو الحل الآمن الذي يخدم البلدين معاً ويحافظ على الاستقرار والتعايش، ويفتح قنوات تعاون جديدة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

وقال الشرع في حوار مع "المشهد" تابعته وكالة شفق نيوز: "أنا أؤمن بالحوار حتى مع الأطراف المتخاصمة وفي مثل الوضع اللبناني. لدينا مشكلة عميقة مع حزب الله، لكننا لا نريد أن يموت لبنان بأكمله. يعني نريد أن نحل مشكلة الحزب ويبقى لبنان حياً".

وفيما يتعلق بقبول الجلوس مع حزب الله، قال الشرع "إذا كان هذا الأمر يصب في صالح لبنان ويؤمن المصالح السورية، لم لا؟".

وفيما يتعلق باتفاق لبناني مع إسرائيل، قال الشرع إن هناك ظروفاً موضوعية للسلام تحتاج إلى أن تتوفر حتى يحدث سلام حقيقي، وتابع: "نحن ندفع باتجاه أن تكون منطقة هادئة وآمنة ولا يحصل فيها نوع من الحروب".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه "محبط" من أداء إسرائيل ضد حزب الله، وأنه يدرس تسليم المسؤولية لسوريا، مضيفاً أن "سوريا ستؤدي المهمة ضد حزب الله بدقة أكبر".

هذا وكان ترمب، قد قال الأربعاء الماضي، إن الرئيس السوري أحمد الشرع يقوم بعمل جيد، لافتاً إلى أن سوريا ستقوم بـ"عمل جيد" ضد حزب الله في لبنان.