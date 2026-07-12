الشرع خلال أولى جلسات مجلس الشعب: سوريا تكتب تأريخاً جديداً

شفق نيوز- دمشق

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأحد، أن بلاده، اليوم، تكتب تاريخاً جديداً يعبر عن حضارتها وقيمها وتراثها.

وجاء حديق الشرع خلال انطلاق أعمال الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري بحضور رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس محمد طه الأحمد، ووزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس وأعضاء المجلس، في أول انعقاد للمجلس الجديد.

وأكد الشرع أن البشرية لا تزال منذ نشأتها تبحث عن الطريق الأمثل لإدارة مصالحها، وأن القبول والرضا هما الوسيلة لطرد الخلاف.

وأضاف أن "سوريا تكتب اليوم تاريخاً مجيداً يعبر عن بطولاتها، ونحن شركاء في تحمل مسؤولية بناء الوطن والإنسان، مع تغليب المصلحة العامة"، واصفاً مجلس الشعب بأنه "منبرً للحق والعدالة".

ودعا الرئيس السوري، أعضاء المجلس إلى "جعل المجلس نموذجاً في المسؤولية والكفاءة، والإسهام في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات”.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، أن جلسة اليوم "تاريخية، تمثل دماء الشهداء، ولحظة فارقة نعلن فيها للعالم أن سوريا نفضت عنها غبار الحرب".

وأضاف أن "القيمة الحقيقية لما وصلنا إليه اليوم لا تُقاس بالكلمات، بل بحجم التضحيات التي قدمها الشعب السوري".

إلى ذلك، دعا رئيس السن في مجلس الشعب السوري أسامة العساف، أعضاء اللجنة القانونية المؤقتة إلى الإشراف على العملية الانتخابية الخاصة بانتخاب المكتب الرئاسي للمجلس، بما يشمل الإشراف على سير الاقتراع، وفرز الأصوات، ووضع الضوابط الناظمة للعملية الانتخابية

ويُعد هذا أول انعقاد لمجلس الشعب السوري الجديد بعد استكمال العملية الانتخابية التي أشرفت عليها اللجنة العليا لانتخابات المجلس، إيذاناً ببدء المجلس ممارسة مهامه التشريعية خلال المرحلة المقبلة.