الشرطة البريطانية تعتقل امرأة يُشتبه بطعنها 4 رجال

شفق نيوز- لندن

أفادت الشرطة البريطانية، يوم الأربعاء، بتعرض أربعة رجال للطعن بآالة حادة في حي "كوفنت غاردن" وسط لندن.

وقالت الشرطة إن أربعة رجال تعرضوا للطعن في الحادث، مشيرة إلى أنه جرى إلقاء القبض على امرأة مشتبه بها في موقع الحادث.

في حين ذكر متحدث باسم هيئة إسعاف لندن أن المصابين الأربعة تلقوا علاجا في موقع الحادث ونُقلوا إلى مركز قريب متخصص في علاج الإصابات البالغة.

ويأتي هذا الحادث بعد أشهر قليلة من حادث طعن آخر في شهر نيسان/ أبريل الماضي، استهدف رجلين يهوديين في حي "غولدرز غرين" شمالي العاصمة، وصنف عملًا إرهابيًا.