الشراكة المائية.. تعاون سوري - عراقي لمواجهة تحديات الجفاف

شفق نيوز- دمشق

أكد معاون وزير الطاقة السوري، أسامة أبو زيد، يوم الأربعاء، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المائي بين سوريا والعراق، وتفعيل اللجنة الثلاثية مع تركيا.

وقال أبو زيد، لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد السوري اطلع خلال زيارته إلى العراق على تجارب المؤسسات العراقية المختصة بإدارة الموارد المائية، بما في ذلك الهيئة العامة للسدود والخزانات والمركز الوطني للموارد المائية"، معرباً عن أمله في "تطوير آفاق التعاون الفني بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة".

وأشار إلى أنه "بعد استكمال زيارة الوفد السوري الى سد حديثة في محافظة الانبار تبين أن البلدين يواجهان تحديات مشتركة ناجمة عن انخفاض الإطلاقات المائية خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب بتراجع مناسيب نهري دجلة والفرات وانعكس سلباً على نوعية المياه"، لافتاً إلى أن "هذه الملفات تتطلب تنسيقاً مستمراً ورؤية موحدة لمعالجتها".

وأضاف أن "العمل جارٍ على تفعيل دور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة بين سوريا والعراق وتركيا، بهدف مناقشة التحديات المائية القائمة والعمل على تحسين الإطلاقات المائية ونوعية المياه بما يخدم مصالح الدول الثلاث، ولا سيما العراق وسوريا".

وفي ما يتعلق بالاتفاقيات المنظمة لتقاسم المياه، أوضح أبو زيد أن "وثيقة عام 1989 ما تزال المرجع المعتمد لتوزيع المياه الواردة من الجانب التركي"، مبيناً أن "الكمية المتفق عليها تبلغ 500 متر مكعب في الثانية، توزع بنسبة 58 بالمئة للعراق، بما يعادل 290 متراً مكعباً في الثانية، و42 بالمئة لسوريا، بما يعادل 210 أمتار مكعبة في الثانية".

وبيّن أن "سنوات الجفاف شهدت تراجعاً في كميات المياه المتدفقة مقارنة بالمعدلات المتفق عليها، ما أدى إلى انخفاض المناسيب وتراجع جودة المياه في البلدين"، معرباً عن أمله في أن تسهم الاجتماعات واللجان الفنية المشتركة في إيجاد حلول مستدامة لهذه التحديات.