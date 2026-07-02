السويد.. مسيرتان تستهدفان سفارة روسيا بطلاء أحمر وعبوة ناسفة

شفق نيوز- ستوكهولم

تعرض مقر السفارة الروسية في العاصمة السويدية ستوكهولم، لهجوم بطائرتين مسيّرتين، ألقت إحداهما حاوية تحتوي على طلاء أحمر داخل حرم البعثة الدبلوماسية، فيما سقطت الثانية، التي كانت تحمل مجسماً لعبوة ناسفة بدائية الصنع، بالقرب من مبنى السفارة.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية، في بيان، إن الحادثة "لا تمثل مجرد عمل استفزازي، بل محاولة صريحة لترهيب موظفي البعثة الروسية"، مضيفة: "لن ينجح ذلك".

ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوتر المرتبط بالحرب الروسية الأوكرانية، بعدما شنت روسيا، فجر الخميس، هجوماً واسعاً بالصواريخ والطائرات المسيّرة على العاصمة الأوكرانية كييف، أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 25 آخرين، بينهم أطفال، في واحدة من أعنف الضربات التي استهدفت المدينة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف باستخدام الطائرات المسيّرة.