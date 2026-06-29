السودان.. "حكومة السلام" توافق على تنسيق دولي وإقليمي لفتح ممرات آمنة للمواطنين

شفق نيوز- الخرطوم

أعلنت "حكومة السلام" في السودان، يوم الاثنين، مواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لحماية المدنيين وفتح ممرات آمنة في مدينة الأبيض، والتزامها بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وقال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة خالد دناع، في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، إن "مجلس وزراء حكومة السلام مستعد لمواصلة التنسيق والحوار مع جميع الشركاء الدوليين والإقليميين بشكل عام، والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل خاص، من أجل التوصل إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل حماية المدنيين وتخفيف معاناتهم تحت إشراف المجتمع الدولي والاتحاد الافريقي".

ودعا إلى "فتح ممرات آمنة تُمكّن المدنيين الراغبين في مغادرة مدينة الأبيض من الوصول إلى مناطق تتوفر فيها الحماية والأمن والضمانات القانونية"، مؤكدة التزامها الكامل بـ"تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتأمينها وضمان وصولها إلى المواطنين المحتاجين دون عوائق أو تمييز بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الأممية والإقليمية".

وشدد على أن "السبيل الأساسي والأكثر فاعلية لحماية المدنيين وإنهاء معاناتهم يتمثل في التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة، بما يسمح بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى".

ودعت حكومة السلام المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات أكثر حزماً وفاعلية للضغط على جماعة الإخوان المسلمين وجيشها من أجل الاستجابة الفورية لنداءات الهدنة الإنسانية، بعد أن ظلت ترفض جميع المبادرات والدعوات الدولية الرامية إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير الحماية للمدنيين".

وكانت حكومة تحالف "تأسيس" (حكومة السلام)، التي تتخذ من مدينة نيالا غربي السودان مقراً لها، ويرأس مجلسها الرئاسي قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في بيان صدر الاثنين، إنها تتابع باهتمام بالغ الحوارات الجارية مع المجتمع الدولي بشأن حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وفتح ممرات آمنة للمدنيين في مدينة الأبيض، معربة عن ترحيبها بالجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة.