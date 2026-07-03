السودان.. الأمم المتحدة توثق "إعدامات وعنف جنسي" وتحذر من "كارثة إنسانية"

شفق نيوز- متابعة

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، عن توثيق عمليات إعدام وعنف جنسي وتعذيب في مدينة كردفان السودانية، فيما حذرت من "كارثة إنسانية" في مدينة الأبيض.

وقالت المفوضية في كلمة بمدينة جنيف السويسرية، تابعتها وكالة شفق نيوز: "وثقنا عمليات إعدام وعنف جنسي وتعذيب في أنحاء كردفان بالسودان، كما نحذر من ارتكاب جرائم أخرى في مدينة الأبيض شمالي كردفان".

وأشارت إلى أن المدنيين في شمالي كردفان يتعرضون لظروف أشبه بالحصار منذ 18 شهراً، كما أن نقص المياه النظيفة بلغ مستوى حرجاً في مدينة الأبيض.

وشددت على أنه "يجب الضغط على الدعم السريع لوقف استهداف المدنيين"، محذرة من أن الوضع في الأبيض "ينذر بكارثة إنسانية".

وأضافت: "لا يمكن السماح بتكرار الفظائع التي وقعت في زمزم والفاشر بالسودان. يجب الإسراع بتصنيف الدعم السريع كميليشيا إرهابية".

بدوره قال وزير خارجية السودان، محيي الدين سالم، في كلمة أمام لجنة حقوق الإنسان في جنيف إلى "الكف عن إمداد الدعم السريع بالأسلحة. ميليشيا الدعم السريع تتباهى بازدراء القرارات".

إلى ذلك، أكدت لجنة تقصي الحقائق بالسودان الأممية على ضرورة وقف الهجمات على المواقع العسكرية قرب المدنيين "وعلى قوات الدعم السريع وقف هجماتها على البنى التحتية المدنية".

وأشارت إلى نقص حاد بالغذاء والماء في مدينة الأبيض.

وأضافت اللجنة الأممية: "النساء والأطفال من بين من قتلوا بمسيرات الدعم السريع. اعتداءات الدعم السريع بالمسيرات في الأبيض تزداد"، مشيرة إلى أن قوات الدعم السريع نشرت فيديوهات حول استعدادها لدخول الأبيض.

ودعت الدول المجاورة للسودان إلى فتح أبواب اللجوء والاستمرار بإيصال المساعدات.