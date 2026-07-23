السلطات الفرنسية تجلي 12 ألف شخص بسبب حرائق الغابات

شفق نيوز- باريس

أجلت السلطات الفرنسية، يوم الخميس، 12 ألف شخص على الأقل جراء حرائق الغابات التي تتوسع رقعتها جنوب غربي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الحرائق المندلعة منذ أيام في الغابات دفعت السلطات إلى إجلاء سكان القرية القريبة منها بعدما أخذت بالتوسع.

ويوم أمس الأول الثلاثاء، لقي اثنين من رجال الإطفاء الفرنسيين حتفهما أثناء مكافحة حريق اندلع في منطقة غيروند جنوب غربي فرنسا.

وكانت هذه المنطقة في حالة تأهب قصوى لمواجهة حرائق ‏الغابات، بعد أسبوعين من وفاة رجل إطفاء آخر في منطقة ‏سافوا ‌بجبال الألب الفرنسية.