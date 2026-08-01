السلطات السورية تعلن تفكيك خلية لـ"داعش" واعتقال زعيمها في دير الزور

شفق نيوز- دمشق

كثفت السلطات السورية عملياتها الأمنية ضد خلايا تنظيم "داعش"، معلنةً اعتقال زعيم خلية وعدد من أفرادها خلال عملية أمنية في ريف دير الزور الشرقي، بعد اشتباكات مع القوة المنفذة.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان صدر، مساء السبت، تابعته وكالة شفق نيوز، إن قوة مشتركة من الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة نفذت العملية استناداً إلى معلومات استخباراتية ورصد مسبق لتحركات أفراد الخلية، مشيرة إلى أن عناصرها تعرضوا لإطلاق نار فور وصولهم إلى الموقع، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات انتهت بالسيطرة عليه.

وأضافت الوزارة أن متزعم الخلية، عبد الفتاح، حاول استخدام قنبلة يدوية أثناء المداهمة، إلا أن القوة الأمنية تمكنت من إحباط محاولته وإلقاء القبض عليه، فيما أصيب طفل كان داخل المنزل خلال الاشتباكات ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت أن شخصاً يدعى عطا الله، قالت إنه مسؤول عن تنفيذ عمليات اغتيال في المنطقة، قُتل بعدما حاول تفجير حزام ناسف كان يرتديه، فيما أُلقي القبض على حيدر جدعان الجاسم، وضُبطت أسلحة وذخائر وأحزمة ناسفة كانت بحوزة أفراد الخلية.

وبحسب الوزارة، أظهرت التحقيقات الأولية أن الخلية تقف وراء عدد من الهجمات في منطقتي الباغوز والشعفة بريف البوكمال، من بينها اغتيال عنصر في الأمن الدبلوماسي خلال عيد الأضحى، وتفجير عبوة ناسفة داخل محل تجاري أدى إلى مقتل عنصر أمني، إضافة إلى استهداف آلية تابعة لقوى الأمن الداخلي.

وأكدت الوزارة استمرار التحقيقات مع الموقوفين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، مع مواصلة ملاحقة كل من يشتبه بتقديمه دعماً لوجستياً أو مالياً للخلية.

وتأتي العملية بعد أيام من إعلان السلطات السورية تنفيذ مداهمة مماثلة في دير الزور، كما سبق أن أعلنت، في 28 يوليو/تموز الماضي، تفكيك خليتين تابعتين لتنظيم "الدولة الإسلامية" في محافظة حلب، قالت إنهما كانتا تخططان لتنفيذ هجمات ضد أهداف أمنية وحكومية، مع ضبط مستودع للأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات.