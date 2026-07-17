السلطات البريطانية تتهم رجلاً بالتجسس لصالح إيران

شفق نيوز- لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة، عن توجيه اتهامات لرجل يبلغ من العمر 39 عامًا للاشتباه في تجسسه لصالح جهات مرتبطة بإيران.

وبحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء، فإن هذا الاعتقال يأتي وسط تزايد المخاوف بشأن أنشطة إيرانية على الأراضي البريطانية.

يشار إلى أن اتهامات مماثلة وجهت لثلاثة مواطنين إيرانيين في أيار/مايو الماضي، للاشتباه في تجسسهم لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية خلال الفترة من آب/أغسطس 2024 إلى شباط/فبراير 2025.

ووفقًا لبيان الشرطة البريطانية لمكافحة الإرهاب، فإن مصطفى سبهوند وفرهاد جوادي منش وشابور قلعة علي خاني نوري، متهمون بالمشاركة في أنشطة ساعدت جهاز استخبارات أجنبي، وقد حددت الشرطة أن الدولة المعنية هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.