السفارة الأميركية لدى إسرائيل تعلن استئناف عملها بعد توقف الحرب

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلنت السفارة الأميركية في إسرائيل، عصر اليوم الثلاثاء، انتهاء توجيهات الاحتماء في أماكن آمنة، والتي كانت مفروضة على موظفي الحكومة الأميركية وأفراد أسرهم.

وذكرت السفارة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "نتيجة للتغيرات في الوضع الأمني الحالي في إسرائيل، حدّثت قيادة الجبهة الداخلية توجيهاتها، والتي باتت تسمح بالأنشطة الكاملة دون قيود، باستثناء بعض التجمعات السكنية في شمال إسرائيل".

وأضافت: "لقد انتهى أمر الاحتماء في المكان (البقاء في المنازل) الموجه لموظفي الحكومة الأميركية وأفراد عائلاتهم".

وأشارت إلى "فتح الأقسام القنصلية في السفارة الأميركية بالقدس والمكتب الفرعي للسفارة في تل أبيب أبوابها لتقديم الخدمات الاعتيادية والطارئة يوم غد الأربعاء، 10 حزيران/ يونيو الجاري".

وتابعت أن "مطار بن غوريون يعمل بشكل طبيعي ويرجى التواصل مع شركات الطيران مباشرة لمعرفة خيارات الرحلات التجارية المتاحة".

هذا وكانت السفارة قد وجهت، الأحد الماضي، جميع الموظفين الحكوميين الأميركيين وأفراد عائلاتهم إلى البقاء في أماكن إقامتهم حتى إشعار آخر، وسط تبادل للضربات بين إيران وإسرائيل.