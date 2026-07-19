السفارة الأميركية في الأردن تدعو لإخلاء مطار وميناء العقبة

شفق نيوز- عمان

دعت السفارة الأميركية لدى الأردن، يوم الأحد، جميع المواطنين الأميركيين إلى الامتناع عن التوجه إلى مطار العقبة أو الميناء البحري.

وذكرت السفارة، أنها تنصح بشدة المواطنين الأميركيين بعدم التوجه إلى مطار العقبة أو الميناء البحري حتى إشعار آخر، داعيةً إياهم إلى مواصلة الالتزام بجميع التوجيهات والإرشادات الأمنية الصادرة عن السلطات الأردنية.

هذا وأصدرت الولايات المتحدة، مساء يوم أمس السبت، تحذيراً أمنياً عالمياً عاجلاً وشاملاً لجميع المواطنين الأميركيين، محذرة من "إمكانية حدوث تصعيد غير متوقع"، في ظل مؤشرات استخباراتية على أن إيران قد تستهدف مصالح أميركية أخرى في الخارج وعلى مستوى العالم.

يذكر أن قد أفادت وكالة "أسوشييتد برس"، أمس السبت، بمقتل 16 عسكرياً أميركياً وإصابة أكثر من 430 آخرين منذ اندلاع الحرب مع إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مقتل عسكريين أميركيين اثنين خلال تصدي القوات الأميركية وقوات شريكة لهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة شنتها إيران على الأردن الجمعة الماضي.

وأضافت القيادة، في بيان، أن عسكرياً أميركياً ثالثاً ما يزال في عداد المفقودين، فيما تم إجلاء 4 عسكريين أميركيين إلى مستشفيات في الأردن لتلقي العلاج.