السفارة اللبنانية في واشنطن: حزب الله وافق على وقف الهجمات مع إسرائيل

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن، يوم الاثنين، عن موافقة حزب الله اللبناني، على مقترح أميركا بوقف الهجمات المتبادلة مع إسرائيل، مقابل وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

وقالت السفارة في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "سلطات لبنان تلقت تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأميركي بوقف متبادل للهجمات".

وتابعت السفارة: "بموجب الترتيب المقترح تتوقف ضربات إسرائيل على الضاحية مقابل امتناع حزب الله عن مهاجمة إسرائيل"، مؤكدة أن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اتصل بسفيرة بيروت وأبلغها أنه حصل على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الترتيب المقترح".

وأضافت السفارة أن "الرئيس اللبناني جوزيف عون أبلغ حزب الله بنتائج المناقشات"، مبينة أنه "من المقرر تواصل اجتماعات التفاوض يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة هذا التقدم والبناء عليه".

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": أجريتُ اتصالاً مثمراً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكدنا أنه لن يتم إرسال أي قوات اسرائيلية إلى بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها قد أُعيدت بالفعل".

وأضاف "بالمثل، أجريت اتصالاً جيداً للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، واتفقوا على وقف إطلاق النار تماماً، وأن إسرائيل لن تهاجمهم ولن يهاجموا إسرائيل".