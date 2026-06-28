السعودية.. 14 قتيلاً بسقوط طائرة تابعة لشركة أرامكو

شفق نيوز- الرياض

أفاد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، يوم الأحد، بمقتل 14 شخصاً جراء سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في منطقة رأس تنورة.

وأسفر الحادث الذي وقع في الساعة السادسة من صباح اليوم، عن مصرع جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 14 شخصاً، وجميعهم من المواطنين السعوديين.

وأوضح المصدر أن التحقيقات جارية بمشاركة الجهات المعنية كافة، للكشف عن أسباب سقوط الطائرة وتحطمها.