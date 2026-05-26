السعودية: 1.7 مليون حاج وحاجة لعام 2026

شفق نيوز- الرياض

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، يوم الثلاثاء، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1447 هجرية/ 2026 ميلادية، بلغ (1,707,301) حاجّ وحاجَّة.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام، أن منهم (1,546,655) حاجًّا وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (160,646) حاجًاً وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.

وفصّلت أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (893,396) حاجاً، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (813,905) حاجَّات.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، حيث وصل (1,485,729) حاجًاً وحاجَّة، عن طريق المنافذ الجوية.

وتابعت: بينما وصل (54,429) حاجَاً وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، ووصل عن طريق المنافذ البحرية (6,497) حاجًاً وحاجَّة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).