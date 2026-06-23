السعودية تعدم 7 أشخاص في يوم واحد

شفق نيوز- الرياض

أفاد الإعلام الرسمي السعودي، يوم الثلاثاء، بإعدام السلطات سبعة أشخاص خمسة منهم على خلفية قضايا مرتبطة بالمخدرات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه تم "تنفيذ حكم القتل تعزيراً (بخمسة متهمين) إثيوبيي الجنسية الثلاثاء" في عسير جنوب البلاد، بعدما دينوا بـ"الاشتراك بتهريب الحشيش المخدّر إلى المملكة".

كما أوردت لاحقاً خبر إعدام "سعوديين دينا بقتل سعودي" في نجران في جنوب البلاد.

وبذلك يرتفع إلى 100 عدد عمليات الإعدام التي نفذتها السعودية منذ بداية عام 2026، 65 منهم دينوا بجرائم متعلقة بالمخدرات.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان وصول السعودية لمئة إعدام قبل انتصاف العام "محطة قاتمة تكشف عن استخدام السلطات لعقوبة الإعدام بشكل غير قانوني ومنافٍ للضمير".

واحتلت السعودية المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام المسجلة في العالم خلال الأعوام الأربعة الماضية (2022-2025) بعد الصين وإيران، بحسب منظمة العفو الدولية.