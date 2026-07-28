السعودية تجدد إدانتها لاستهداف "ميليشيات" في العراق لمنشآتها

شفق نيوز- الرياض

جدد مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء، إدانته باستهداف "ميليشيات تابعة لإيران في العراق واليمن"، منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية بالمملكة، وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر، مطالباً الحكومة العراقية بضرورة اتخاذ كل ما يلزم لـ"ضمان منع استخدام أراضيها منطلقاً للعدوان".

وأكد المجلس في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "السعودية لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية؛ وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب".

وكانت وزارة الدفاع السعودية، قد أعلنت أمس الاثنين، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.

وعلى إثر ذلك، توالت الإدانات الخليجية والعربية، لمحاولة الاستهداف، فيما نفت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أمس الاثنين، مسؤوليتها عن القصف، متوعدة بردٍ "قاسٍ" في حال أقدمت السعودية على أي فعل.

بدوره، وجّه القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، أمس الاثنين، الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق بشأن ما ورد في بيان وزارة الدفاع السعودية.

وتأتي هذه التطورات تزامناً مع استعداد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي لإجراء زيارة إلى السعودية الخميس المقبل، تتضمن مباحثات ثنائية وتوقيع مذكرات تفاهم في عدد من القطاعات، إلى جانب بحث التنسيق الأمني بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية، وفقاً لما أخبر به مصدر حكومي مطلع وكالة شفق نيوز.