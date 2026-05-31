الزراعة السورية: صدرنا 230 ألف رأس ماشية وجميعها خضعت للفحص

شفق نيوز- دمشق

أكدت دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة السورية، يوم الأحد، أن جميع الأغنام تخضع لفترة حجر صحي لا تقل عن 21 يوما قبل تصديرها، فيما كشف عدد الأغنام التي تم تصديرها.

وقال مدير الدائرة، عبد الحي اليوسف، لوكالة شفق نيوز، إن "كافة الحيوانات تخضع للاختبارات اللازمة، ما لم تحدد دول المقصد نسب محددة من هذه الفحوصات"، مشيرا إلى أن "الاختبارات الحالية تشمل أمراض الحمى القلاعية، اللسان الأزرق، والبروسيلا، وتتم في المخابر البيطرية الحكومية المعتمدة من وزارة الزراعة".

وأكد أنه لم تُسجل في الآونة الأخيرة أية حالات انتشار وبائي لأي من الأمراض الوبائية، بفضل متابعة الفرق الفنية البيطرية المنتشرة في مختلف المناطق.

وأفاد اليوسف بأن صادرات الأغنام السورية خلال العام الحالي بلغت نحو 230 ألف رأس، موزعة عبر المعابر البرية والبحرية، وتصدر بشكل رئيسي إلى دول الخليج العربي مثل السعودية والكويت وقطر والعراق، إضافةً إلى الأردن ولبنان والجزائر.

وفيما يتعلق بالتقارير الدولية حول خلو سورية من أمراض الثروة الحيوانية، أوضح أن هناك منطقة معترف بها دوليا خالية من أمراض الخيول، مؤكدا استعداد سوريا لاستقبال بعثات دولية للعمل على إعداد ملفات تثبت خلو البلاد من أمراض الثروة الحيوانية وفق المعايير والبروتوكولات الدولية المعتمدة.