الرئيس الإيراني يدعو لترشيد الطاقة وإفشال "المؤامرة"

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأحد، أن "العدو يسعى لنقل الحرب إلى ساحة الاقتصاد بعد فشله في الحرب"، داعياً المواطنين إلى المساهمة في "إفشال المؤامرة".

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة "نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة"، مبيناً أن البلاد "بحاجة ماسة إلى ضبط الاستهلاك والتوفير".

وكان بزشكيان أكد، الخميس الماضي، أن أي محاولة لفرض قيود أو حصار بحري على إيران تتعارض مع القوانين الدولية ومحكوم عليها بالفشل، مبينا أن المياه الإقليمية ليست مجالاً لفرض إملاءات أحادية.

وقال بزشكيان، إن "العدو غير نهجه وانتقل إلى فرض الضغوط الاقتصادية والحصار البحري على حكومتنا وشعبنا"، مشدداً على أن "الوجود الأجنبي يزيد التوتر ويزعزع استقرار المياه الإقليمية ولا يساعد في تعزيز الأمن الإقليمي".