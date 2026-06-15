الرئيس الإيراني: قررنا توقيع مذكرة التفاهم مع أميركا يوم الجمعة المقبل

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الاثنين، ان الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة من المقرر توقيعه الجمعة المقبل.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن بزشكيان قوله، إجابة على سؤال حول سبب عدم وجود أي احتجاج على إدارة البلاد خلال الحرب: "لقد تحقق ذلك بفضل الإجراءات والجهود التي بذلها الحكام والمحافظون.. لقد ساعد الجميع".

وأضاف: "اعتقد العدو أن البلاد ستنهار خلال الحرب وأن السوق والنظام ستنهار، تمت إدارة الموقف بشكل جيد ولم يحدث ذلك".

ويأتي هذا في وقت كشف فيه مصدر إيراني مطلع، أن عملية إعادة فتح مضيق هرمز ستبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة المقرر يوم الجمعة المقبل، مشيراً إلى أن الخلافات حول بعض البنود استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل الإعلان عن الاتفاق، بحسب ما ذكرته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

واليوم، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، إنجاز نص مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مؤكداً أن اتفاقين فوريين سيدخلان حيز التنفيذ اعتباراً من فجر اليوم.

وقال غريب آبادي، في تصريح للتلفزيون الإيراني إن مسار المفاوضات استغرق وقتاً طويلاً، وجرى بوساطة باكستان وقطر، مشيراً إلى أن وفداً قطرياً وصل إلى إيران أمس وأجرى محادثات استمرت نحو 15 ساعة.