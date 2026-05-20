الرئيس الإيراني: جميع خياراتنا مفتوحة واستسلامنا بالإكراه مجرد "وهم"

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (أ ف ب)- أرشيفية

شفق نيوز- طهران

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم الأربعاء، أن جميع الخيارات مفتوحة، لكن إجبار إيران على الاستسلام بالإكراه ليس إلا "وهماً".

وكتب بزشكيان في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز: "لطالما أوفت إيران بالتزاماتها وسلكت السبل كافة لتجنب الحرب، ولا تزال جميع الخيارات مفتوحة من جانبنا".

وأضاف أن "إجبار إيران على الاستسلام بالإكراه ليس إلا وهماً. فالاحترام المتبادل في الدبلوماسية أحكم وأكثر أماناً واستدامة من الحرب".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن المفاوضات مع إيران في "المراحل النهائية"، متوعداً في الوقت نفسه طهران بـ"أمور قاسية" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي رأس وفد بلاده في المفاوضات التي استضافتها إسلام آباد، الشهر الماضي، إن "التحركات الواضحة والخفية للعدو، تُظهر أنهم يسعون إلى جولة جديدة من الحرب"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

إلى ذلك، قالت الخارجية الإيرانية، الأربعاء، إن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة مستمر بناء على اقتراح طهران المكون من 14 نقطة.

يأتي ذلك مع وجود وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي في إيران للمساعدة على تسهيل ذلك.