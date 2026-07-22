الرئيس اللبناني يحدد من واشنطن 3 شروط لنزع سلاح "حزب الله"

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الأربعاء، أن نزع سلاح "حزب الله" ممكن في حال توفرت الإرادة السياسية الصادقة، وأن ذلك يتطلب ثلاثة عناصر أساسية.

وأوضح عون، خلال حفل عشاء أقامته السفيرة اللبنانية في واشنطن حمادة معوض تكريما له وللوفد اللبناني المرافق، أن هذه العناصر هي إزالة الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتولي الجيش اللبناني السيطرة الكاملة على جميع المناطق، وتنفيذ برنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها دون أي تدخلات خارجية.

وشدد الرئيس عون، في كلمته خلال الحفل الذي حضره عدد من أعضاء الكونغرس ومسؤولين في الإدارة الأميركية، على أن لبنان لا يمكن أن يكون آمنا ولا موحدا إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز.

واعتبر أن النموذج اللبناني يستحق الحماية ليس من أجل لبنان وحده، بل من أجل المنطقة بأكملها، لأنه يقوم على الأساس نفسه الذي بنيت عليه الولايات المتحدة، في إشارة إلى قيم الحرية والتعددية وسيادة القانون، مؤكدا أن نجاح التجربة اللبنانية يمثل رسالة أمل للشرق الأوسط والعالم.

من جانبها، أعربت السفيرة حمادة معوض عن تقديرها لزيارة الرئيس عون، معتبرة أنها تعكس التزام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني إلى السيادة ووحدة الأراضي والأمن والازدهار والسلام، في خطوة تعزز التعاون المشترك وتفتح آفاقاً جديدة للعلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة.