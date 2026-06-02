الرئيس اللبناني: لا خيار آخر غير التفاوض مع إسرائيل

شفق نيوز- بيروت

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الثلاثاء، أن لا خيار أمام بلاده لإنهاء الحرب مع إسرائيل، إلا عن طريق التفاوض.

وقال عون في تصريحات صحفية إن" من يغذي الفتن يقدم خدمة لإسرائيل"، مبيناً أن "الجيش والأجهزة الأمنية العمود الفقري والأساس لمنع الفتنة".

وأكد الرئيس اللبناني أنه "لا خيار آخر غير التفاوض"، مشيراً إلى أن "القوة ليست بخوض الحرب، بل بشجاعة إنهائها عبر التفاوض لمصلحة البلاد".

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم أمس الاثنين، وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، تابعته وكالة شفق نيوز: "أجريتُ اتصالاً مثمراً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكدنا أنه لن يتم إرسال أي قوات اسرائيلية إلى بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها قد أُعيدت بالفعل".

وأضاف "بالمثل، أجريت اتصالاً جيداً للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، واتفقوا على وقف إطلاق النار تماماً، وأن إسرائيل لن تهاجمهم ولن يهاجموا إسرائيل".

من جانبها أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن، عن موافقة حزب الله اللبناني، على مقترح أميركا بوقف الهجمات المتبادلة مع إسرائيل، مقابل وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.