الرئيس اللبناني: قرارنا السيادي مفصول عن المسار الإيراني-الأميركي

شفق نيوز- بيروت

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، يوم الجمعة، ان قرار بلاده السيادي مفصول عن المسار الإيراني-الأميركي، مشدداً على ان القوة ليست بالقدرة على خوض الحرب بل بشجاعة إنهائها عبر التفاوض.

وقال عون في تصريحات صحفية، إن صيغة اتفاق الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته.

وأضاف أن هناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع.

وأوضح الرئيس اللبناني، أن ما من أحد يشكك بدور الجيش الذي سيتحمل مسؤولياته كاملة في الجنوب بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

ويوم الاثنين الماضي، أفاد مسؤول أميركي، بأن واشنطن سيكون لها دور في مراقبة التزام الجيشين اللبناني والإسرائيلي باتفاق الإطار الموقع بين البلدين لإنهاء الحرب.

وقبل أيام تم إعلان اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، يتضمن انسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، مقابل تولي الجيش اللبناني مسؤولية الانتشار والسيطرة في المنطقة، ضمن ترتيبات تهدف إلى تثبيت التهدئة بين الجانبين.

وكان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، هاجم، الاسبوع الماضي، الاتفاق "الإطاري" بين لبنان وإسرائيل ذو الوصاية الأميركية، مؤكداً أن هذا الاتفاق يقوم بتقويض أوراق القوة لدى لبنان بعد مذكرة التفاهم الأميركية مع إيران.