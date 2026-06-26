الرئيس اللبناني: الاتفاق مع إسرائيل يضمن سيادة "لا شريك لها"

شفق نيوز- بيروت

أكد رئيس الجمهورية اللبناني، جوزف عون، مساء الجمعة، أن "الاتفاق الإطاري" بين بلاده وإسرائيل يضمن سيادة دولة لبنانية "لا شريك لها" على الأرض والشعب.

وأضاف في بيان للرئاسة اللبنانية أن كل لبناني حر مسؤول يجمع على "ألا احتلال ولا تبعية ولا وصاية"

بدورها، أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن "الاتفاق ينص على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة".

وأضافت: "تُشكّل هذه الإجراءات الأولية الخطوة الأولى نحو انسحاب تدريجي وشامل من كامل الأراضي اللبنانية بما يضمن الاحترام الكامل لسيادة لبنان".

ووقع لبنان وإسرائيل، الجمعة، على "اتفاق إطاري" بعد 4 أيام من المفاوضات التي استضافتها واشنطن برعاية أميركية، في أول اختراق بمسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، وسط مساعٍ أميركية لتثبيت التهدئة ودفع ترتيبات تنفيذه.