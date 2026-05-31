الرئاسة الإيرانية تنفي استقالة بزشكيان: شائعات إعلام أجنبي

شفق نيوز- طهران

نفى نائب رئيس دائرة الاتصالات في مكتب الرئاسة الإيرانية، مهدي طباطبائي، مساء اليوم الأحد، الشائعات التي روجت لاستقالة الرئيس مسعود بزشكيان.

جاء ذلك في بيان نشره طباطبائي عبر حسابه على منصة "إكس"، علّق فيه على الأنباء المتداولة حول استقالة بزشكيان.

وأكد طباطبائي، أن بزشكيان، لن يتراجع خطوة إلى الوراء في سبيل خدمة الشعب، مفندا ادعاءات استقالته.

ووصف هذه الشائعات بأنها استمرار للمخططات والألاعيب التي تقودها بعض وسائل الإعلام الأجنبية.

وأشار طباطبائي، إلى أن الشعب الإيراني لن يتراجع عن وحدته وتلاحمه.

شایعه‌پردازی شبکه بی‌آبروی خارجی تداوم بازی‌های مضحک رسانه‌ای قبلی است. آرزوی خود را به جای واقعیت منتشر کرده‌اند. رئیس‌جمهور #پزشکیان از خدمت به مردم عقب نخواهد نشست، چنانکه ملت ایران از مسیر همبستگی و مقاومت پا پس نخواهند گذاشت. آرزوی شکستن وحدت ملی ایرانیان را به گور می‌برند. — سيد مهدي طباطبايي (@tabaei1356) May 31, 2026

وكان موقع قناة "إيران إنترناشيونال" المعروفة بموقفها المعارض للحكومة الإيرانية ومقرها لندن، قد أفاد بأن الرئيس بزشكيان، أرسل رسالة رسمية إلى مكتب المرشد مجتبى خامنئي، طلب فيها التنحي عن منصبه.

وذكر الموقع نقلاً عن مصدر داخل إيران لم يسمه، أن بزشكيان، أشار في الرسالة التي أُرسلت خلال الساعات الماضية، إلى أن بنية إدارة الدولة خرجت عملياً عن المسارات الرسمية، وأن أجزاء رئيسية من السلطة باتت تحت سيطرة مجموعة من قادة الحرس الثوري.

ووفقاً للمصدر، حذّر بزشكيان، في رسالته من "تسلّط كامل" على إدارة شؤون الدولة، مشيراً إلى ما وصفه بـ"شرخ عميق وغير مسبوق" داخل أعلى مستويات الحكم، في إشارة إلى أن الرئيس والحكومة أصبحا مستبعدين فعلياً من عملية اتخاذ القرار في الملفات الكبرى والحيوية.