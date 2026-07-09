الدوحة تؤكد لطهران رفضها استهداف سفن هرمز وتحث على الحوار مع واشنطن

شفق نيوز- الدوحة

أعربت دولة قطر، يوم الخميس، عن استنكارها ورفضها الشديدين للاعتداءات الأخيرة التي استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز، محذرة من أن هذه الأعمال تقوض الثقة وتهدد أمن الملاحة الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله استعراض آخر تطورات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران خلال اليومين الأخيرين.

ونقلت الوكالة عن محمد بن عبد الرحمن تأكيده خلال الاتصال، رفض الدوحة لهذه الهجمات "رغم أجواء التهدئة والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة"، مشدداً على أن مثل هذه الأعمال من شأنها الإضرار بالجهود الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.

ودعا رئيس الوزراء القطري الأطراف كافة إلى الالتزام بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم المشتركة، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة وصون مكتسباتها.

وجدد بن عبد الرحمن دعم بلاده لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد الحالي، والتوصل إلى اتفاق شامل يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار ويحقق السلام المستدام في المنطقة.