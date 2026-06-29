الدوحة تحتضن محادثات فنية بين واشنطن وطهران خلال أيام

شفق نيوز- الدوحة

أفاد مصدر مطلع على المحادثات بين واشنطن وطهران، يوم الاثنين، بأن فرقاً فنية من إيران والولايات المتحدة ستجتمع في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.

وقال المصدر، بحسب وكالة "رويترز"، إن الفرق الفنية مكلفة بمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن الوسطاء أنشأوا قنوات اتصال خاصة لاحتواء أي حوادث محتملة وخفض التصعيد بين الطرفين.

وأضاف أن المحادثات الفنية ستستمر خلال المرحلة المقبلة، في إطار متابعة تنفيذ التفاهمات والعمل على معالجة أي إشكالات قد تطرأ أثناء تطبيقها.

واتفقت واشنطن وطهران على وقف الضربات فيما بينهما، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون، مساء أمس الأحد.

وكان موقع "أكسيوس" نقل عن المسؤولين الأميركيين قولهم، إن اجتماعاً أميركياً إيرانياً سيُعقد في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء المقبل، يركز على حل أزمة مضيق هرمز.