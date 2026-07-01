الدوحة.. انطلاق محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران

شفق نيوز- الدوحة

أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بانطلاق محادثات فنية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة مشتركة من قطر وباكستان.

وقال المصدر، بحسب وكالة "رويترز"، إن الجلسات الفنية تُعقد بشكل غير مباشر بين الجانبين، فيما تضطلع الدوحة وإسلام آباد بدور الوساطة لتقريب وجهات النظر ومتابعة تنفيذ التفاهمات.

وأضاف أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقدا أمس الثلاثاء اجتماعاً مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لوضع الأسس اللازمة لانطلاق الجلسات الفنية، دون أن يشاركا فيها بشكل مباشر.

بدوره، قال مسؤول ​إيراني كبير، إن المحادثات غير المباشرة ​بين طهران ​وواشنطن مستمرة منذ مساء ⁠أمس الثلاثاء ​في الدوحة، مضيفا ​أن المناقشات تركز على الإفراج عن الأموال ​الإيرانية المجمدة ​ومضيق هرمز.

وأوضح: "بدأت المفاوضات ‌غير ⁠المباشرة مساء الثلاثاء، وعقدت إيران اجتماعات مع مسؤولين ​قطريين ​وباكستانيين، ⁠والذين بدورهم التقوا بالجانب ​الأميركي، حيث استمرت ​المحادثات ⁠غير المباشرة اليوم الأربعاء وركزت ⁠على ​الأصول الإيرانية ​المجمدة ومضيق هرمز".

وتأتي هذه الأنباء، على الرغم من نفي وزارة الخارجية القطرية، أمس الثلاثاء، وجود اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أشارت إلى أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن سير المفاوضات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن أمس الأول الاثنين، أن طهران طلبت عقد اجتماع سيُعقد غداً في العاصمة القطرية الدوحة.