الدفاع الإيرانية تهدد الأميركان: إما الخضوع لشروطنا أو مواجهة صواريخنا

شفق نيوز- طهران

هددت وزارة الدفاع الإيرانية، يوم الاثنين، باستخدام القوة الصاروخية ضد الأميركان بحال لم يخضعوا الى شروط طهران.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد رضا طلائي، إن جزءاً كبيراً من قدرات إيران لم يُستخدم بعد.

وشدد طلائي، على أن بلاده سترد بشكل أشد على أي اعتداء ضدها، مؤكداً استعدادهم لكل السيناريوهات.

ويأتي تصريح رضائي، بعد أن أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترمب، سيفاوض إيران بلغة "القنابل" بحال لم تغيّر موقفها في المفاوضات.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن إيران قدّمت اقتراحاً محدثاً لصفقة لإنهاء الحرب، لكن البيت الأبيض يعتقد أن الاقتراح غير كاف للتوصل إلى صفقة.

وأضاف المسؤولون الأميركيون، أن ترمب يريد صفقة لإنهاء الحرب، لكنه يفكر في استئنافها بسبب رفض إيران للعديد من مطالبه ورفضها تقديم تنازلات ذات مغزى بشأن برنامجها النووي.

وأكد الفريض التفاوضي الإيراني، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الخلافات مع الولايات المتحدة ما تزال قائمة، رغم إجراء الأخيرة بعض التعديلات على ورقتها، لافتاً إلى أن طهران لن تتخلى عن شروطها لإنهاء الحرب.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن مصدر مقرب من فريق إيران التفاوضي، قوله إن بلاده ستواصل الضغط لإعادة الأموال المجمدة ولا فائدة من الوعود على الورق بشأن هذه الحقوق، ولن يكون هناك أي تخلٍ عن المواقف المبدئية لإيران بشأن إنهاء الحرب.