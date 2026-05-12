الدفاع الإيرانية تتوعد: على "العدو" الاستجابة للحلول الدبلوماسية وإلا سيندم

توعدت وزارة الدفاع الإيرانية، يوم الثلاثاء، بأنها ستجعل "العدو يندم" في حال لم يستجب للحلول الدبلوماسية، مؤكدة أنها سترد "فوراً" على أي اعتداء.

وقال المتحدث باسم الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي، في تصريحات أوردتها وكالة "تسنيم"، إنه "إذا لم يذعن العدو لمطالب الشعب الإيراني في المجال الدبلوماسي فعليه أن يتوقع تكرار هزائمه في الميدان العسكري".

وأضاف: "إيران أثبتت قدرتها على الدفاع عن شعبها سواء دبلوماسياً أو ميدانياً"، متوعداً بأن "أي تهديد أو عدوان سيواجه برد فوري يبعث على الندم".

وحذر طلائي: "يجب على العدو الأميركي الصهيوني أن يذعن للحقوق المشروعة والقطعية للشعب الإيراني".