الدفاع الإماراتية تعلن التصدي لهجمات إيرانية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية تتعامل مع "اعتداءات" صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من جهة ايران وذلك مع تجدد القتال بين واشنطن وطهران رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال سارياً في المنطقة.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على موقع "إكس"، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ البالستية، والجوالة والطائرات المسيرة.