الدفاع الإماراتية تعلن التصدي لصواريخ ومسيّرات إيرانية

شفق نيوز- أبو ظبي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عصر اليوم الثلاثاء، تعامل منظومات الدفاعات الجوية مع صواريخ وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وذكرت الوزارة في تدوينة على منصة "إكس" تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران".

وأضافت أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة".

ويأتي هذا الاستهداف الجديد بعد يوم واحد، من تعرض الإمارات لهجومين الأول عبر 4 صواريخ جوالة، والثاني شمل 12 صاروخاً باليستياً و3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيرة، ما أسفر عن إصابة 3 اشخاص بالهجوم الأخير، بحسب بيان لوزارة الدفاع الإماراتية يوم أمس الاثنين.

ودفعت هذه التطورات السلطات الإماراتية إلى إغلاق المجال الجوي جزئياً، وبحسب إشعار للطيارين (NOTAM)، فإن المجال الجوي فوق الإمارات مُغلق جزئياً، ولا يُسمح للطائرات إلا باستخدام مسارات محددة.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، أمس الاثنين، تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد، ابتداءً من يوم الثلاثاء حتى الجمعة 8 أيار/ مايو 2026، وذلك بعد الهجوم الإيراني على أراضيها.

ويعد الهجوم الإيراني أمس الاثنين، أول هجوم منذ عدة أسابيع على الإمارات، وأدانت الأخيرة تلك الهجمات مؤكدة احتفاظها بحق الرد.

كما دان مجلس التعاون الخليجي، "الاعتداء" على الإمارات، فيما وصفه بـ "العمل العدواني الخطير والتصعيد السافر".

وكانت إيران قد استهدفت مراكز عدة في الإمارات خلال الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى والتي بدأت نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي وانتهت في شهر نيسان/ أبريل المنصرم.