الدفاع السعودية: دمرنا مسيرات انطلقت من العراق مستهدفة منشآت نفطية

شفق نيوز- الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، مساء اليوم الثلاثاء، عن تدمير طائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية في المملكة، مشيراً إلى أن المسيرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وقال المالكي في اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية.

وأضاف أن "هذه المحاولات الإرهابية انطلقت مجدداً من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران"، مؤكداً على حق المملكة "الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين".

ومساء اليوم، جدد مجلس الوزراء السعودي إدانته لاستهداف "ميليشيات تابعة لإيران في العراق واليمن"، منشآت نفطية في منطقتي الرياض والشرقية بالمملكة، وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر، مطالباً الحكومة العراقية بضرورة اتخاذ كل ما يلزم لـ"ضمان منع استخدام أراضيها منطلقاً للعدوان".

وأكد المجلس في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن "السعودية لن تتهاون في حماية أمنها ومصالحها ومقدراتها الوطنية، وفي الرد الحازم على أي أعمال عدائية؛ وفق أحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب".

وكانت وزارة الدفاع السعودية، قد أعلنت أمس الاثنين، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض.