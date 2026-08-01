الدفاعات الكويتية تتصدى لهجمات مسيرة إيرانية

شفق نيوز- الكويت

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، يوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي تتصدى لهجمات بطائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ما وصفته بـ"العدوان الإيراني".

وجاء في بيان للجيش الكويتي، أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها الدفاعات الجوية، مؤكدة استمرار التعامل مع التهديدات الجوية.

ودعت رئاسة الأركان، المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع متابعة البيانات الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات.