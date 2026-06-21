الداخلية القطرية تعلن تسجيل إصابات في انفجار "رأس ليفان"

شفق نيوز- الدوحة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، مساء يوم الأحد، تسجيل عدد من الإصابات خلال الانفجار في منطقة "رأس لفان" الصناعية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث نتج عن عطل فني أثناء التشغيل بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، وأسفر عن تسجيل عدة إصابات بشرية دون وقوع أي تسريب يشكل خطراً على سلامة الأفراد، فيما تواصل الجهات المختصة التعامل مع الحادث".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت الداخلية القطرية، وقوع انفجار في مصنع بـ "رأس لفان"، ناجم عن حادث تقني، مؤكدة عدم وجود أي تسرب "يهدد سلامة الأفراد".

وتقع مدينة "رأس لفان" شمال دولة قطر وتضم منطقة صناعية ضخمة لتسييل الغاز وتصدير الغاز الطبيعي المسال، فيما يعتبر ميناء "رأس لفان" القطري من أضخم الموانئ لتصدير الغاز في العالم.