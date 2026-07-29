الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة ضد "أسطول الظل" وكيانات مرتبطة بإيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف كيانات إيرانية مدعومة من الحرس الثوري الإيراني، وذلك في إطار مواجهة ابتزاز السفن التجارية في مضيق هرمز ومكافحة التهرب من العقوبات النفطية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، في بيان صحفي، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "واشنطن صنّفت كلًا من شركة الخليج العربي للتأمين البحري وهيئة خدمات هرمز البحرية الآمنة، ضمن قائمة العقوبات".

وأشار بيغوت إلى أن "هاتين المؤسستين تديران مخططات تأمين قسرية تقوم على ابتزاز حركة الملاحة الدولية عبر افتعال المخاطر وتهديد السفن بالاحتجاز، ثم تحصيل مبالغ مالية لقاء تغطيتها تأمينيًا؛ ما يدر أرباحاً تستخدم في تمويل عمليات الحرس الثوري وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

كما طالت العقوبات، بحسب البيان، ثماني شركات تدير ناقلات ضمن ما يعرف بـ"أسطول الظل"، متهمة بـ"نقل النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية الإيرانية بشكل غير مشروع إلى كل من الصين والإمارات العربية المتحدة للالتفاف على العقوبات الدولية".

وأكد بيغوت أن "هذه الإجراءات تأتي دعمًا للحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية على الموانئ والسواحل الإيرانية، واستكمالًا لحملة استهدفت فرض عقوبات على أكثر من 100 سفينة منذ بداية هذا العام.

واعتبرت الخارجية الأميركية أن "حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز تعد مصلحة عالمية"، مؤكدة استمرار واشنطن بالتعاون مع حلفائها في محاسبة إيران، وعزل النظام دبلوماسياً واقتصادياً لمنع استغلال الممرات المائية الدولية لتمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار.

وفي تفاصيل أكثر عن الشركات والكيانات المشمولة بالعقوبات، أكدت وزارة الخزانة الأميركية، أن العقوبات الجديدة طالت عشر شركات وثمان ناقلات نفط مرتبطة بإيران، في محاولة لمنع طهران من استغلال مضيق هرمز لدعم اقتصادها.

وذكرت الوزارة الأميركية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها، إصدار عقوبات ضد كل من:

شركة بيليون نيكسوس الدولية المحدودة (المعروفة أيضاً باسم شركة بيليون نيكسوس الدولية المحدودة)، في هونغ كونغ، الصين.

فرع شركة ساينغ الدولية للتجارة المحدودة، مجمع شركة ترست، في جزيرة أجلتاكي، جزر مارشال.

شركة كونفيدنت أبيكس المحدودة (المعروفة أيضاً باسم كونفيدنت أبيكس المحدودة)، في هونغ كونغ، الصين.

هيئة خدمات هرمز سيف البحرية (المعروفة أيضاً باسم هرمز سيف)، في بندر عباس، محافظة هرمزجان، إيران؛ وهي خاضعة لعقوبات ثانوية.

شركة مارينوفا للشحن المحدودة، في هونغ كونغ، الصين.

شركة نيفادا سبيريت المحدودة (المعروفة أيضاً باسم شركة نيفادا سبيريت المحدودة)، في هونغ كونغ، الصين.

شركة أوشن ترانكويليتي المحدودة، مجمع شركات الائتمان، في جزيرة أجلتاك، جزر مارشال.

شركة الخليج الفارسي للتأمين البحري، في إيران؛ خاضعة لعقوبات ثانوية.

شركة تشي هانغ لإدارة السفن المحدودة، في هونغ كونغ، الصين.

شركة فاست مايتي المحدودة، جزيرة أجلتاكي، جزر مارشال.

وبحسب الوزارة فقد تمت إضافة السفن التالية إلى قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC):

ناقلة النفط الخام السالمي، علم غير معروف؛ كانت تحمل سابقاً علم بنما.

ناقلة النفط الخام بريز، ترفع علم بربادوس.

ناقلة النفط الخام كريستال، ترفع علم فانواتو.

ناقلة نفط خام ترفع علم موزمبيق؛ كانت ترفع علم بنما سابقاً.

ناقلة نفط خام ترفع علم بربادوس.

ناقلة النفط الخام نيريتا، ترفع علم فانواتو.

ناقلة المواد الكيميائية ويل سيل، ترفع علم جزر مارشال.

ناقلة النفط الخام ييهوب، ترفع علم بربادوس.