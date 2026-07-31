الخزانة الأميركية: سنستهدف الأموال الإيرانية حول العالم

شفق نيوز- واشنطن

تعهد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الجمعة، باستهداف الأموال الإيرانية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف بيسنت في حديث مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، أن هناك الكثير من الأموال الإيرانية المتداولة وسنتعقبها.

وترى إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب، أن العقوبات الاقتصادية أكثر فاعلية من الضربات العسكرية في إضعاف النظام الإيراني، وذلك بحسب تقرير لموقع "إكسيوس" الإخباري.

وكانت إدارة ترمب قد فرضت عقوبات على أكثر من 1000 شخص وسفينة وطائرة في إطار حملة الضغط القصوى التي تم إحياؤها، مستهدفة تجارة النفط الإيرانية ونظامها المصرفي الموازي وشبكات شراء الأسلحة والشحن.

وفي 24 تموز/ يوليو الجاري، أعلنت الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات على تسع شركات وأربعة أفراد مرتبطين بالملياردير الإيراني الخاضع للعقوبات بابك زنجاني بسبب دورهم في التحايل على العقوبات الأميركية.

وهوت العملة الإيرانية لمستويات قياسية متدنية في الأسابيع الماضية وسط طلب متزايد على العملات الأجنبية مع تصاعد حدة التوتر العسكري من جديد وتفاقم الضغوط على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بالأساس من تضخم يتجاوز 60% وانكماش.