الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على أفراد وشركات عراقية مرتبطة بإيران

أدرجت الخزانة الأميركية، يوم الخميس، 4 أفراد وشركات عراقية على قائمة العقوبات، لارتباطهم بإيران، فيما بينت أن أغلبها شركات لها علاقة بالنفط.

وجاء في بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع للوزارة وترجمته وكالة شفق نيوز: تمت إضافة الأفراد التاليين إلى قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهم: محمد عيسى كاظم الشويلي، المعروف أيضًا باسم "أبو مريم"، من مواليد 19 مايو 1982، وذلك بموجب لوائح العقوبات المالية لحزب الله، وهو مرتبط بعلي قصير.

والشخص الثاني المعاقب: علي معارج البهادلي، من مواليد 01 يوليو 1966، في ميسان، مرتبط بسعيد سالم أحمد.

وأيضا: مصطفى هاشم لازم البهادلي، ويعرف أيضًا باسم البهادلي، مصطفى هاشم لازم، وأيضا بأسم آخر هو "عون السيد"، من مواليد 21 أغسطس 1980.

وآخر الأفراد المعاقبين، هو أحمد خضير المكصوصي، من مواليد 6 أكتوبر 1970، مرتبط بكتائب سيد الشهداء.

وفيما يخص الشركات، فقد شملت العقوبات كل من: شركة الخليج للطاقة للنقل العام والخدمات البحرية والاستشارات العقارية، ومقرها العاصمة بغداد، وهي مختصة بنقل البضائع البحرية والساحلية، وترتبط بمصطفى هاشم لازم البهاديلي.

وأيضا: شركة الخليج لخدمات النفط المحدودة، ومقرها بغداد، وهذه تدعم أنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي، وترتبط بمصطفى البهادلي.

وشركة الخليج للمقاولات العامة المحدودة، ومقرها أيضا بغداد، وترتبط بالبهادلي، وشركة العراق الدولية للطاقة لاستيراد وبيع المنتجات النفطية المحدودة، ومقرها في بغداد، وأيضا هي الأخرى ترتبط بالبهادلي.